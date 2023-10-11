預測最準的瑞穗銀行 預料日圓明年Q1就會貶到155

日圓預測最準的分析師瑞穗銀行美洲外匯主管 Garth Appelt 認為，由於日本銀行（央行）堅守刺激性貨幣政策，日圓正加速向30多年來最弱的價位走貶，明年第1季最低會貶到155日圓兌1美元。

Appelt 認為，若指望日圓止跌，可能需要聯準會（Fed）立場轉變和美元走弱來配合。

他說：「日本當局現在最大的問題，是要弄清楚Fed何時停止升息。美國的經濟成長超出預期，而Fed升息完畢也不明朗。這些因素都不利日銀。」

從預測誤差幅度、時機和方向來看，瑞穗在彭博今年第3季日圓預測的準度表現最佳。

日圓周三兌美元微升0.1%至 148.58，今年來貶值近12%，在G10國家貨幣中表現最差，本月初一度貶至150。

在Appelt看來，日圓可能會保持走貶之勢，今年內在148至152的區間交易，理由是美國會更長時間維持較高利率，日圓兌美元匯率到明年底會進一步走貶至150至155之間。

日圓上一次貶到155是在1990年中期，就在日本陷入所謂失落的十年的金融危機之前。

預測日圓貶到155的不只瑞穗銀行，高盛集團策略師8月也表示，由於決策官員保持鴿派立場，日圓明年初可能跌到155。美銀證券也預料明年上半年會觸底至155。