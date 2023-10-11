美聯準會下月決策...估按兵不動

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國聯準會Fed）9月會議示意，今年底前可能再升息一次，但上周末爆發的以巴衝突，或許會影響Fed未來決策，外界預料至少下月按兵不動的機率大增。

MarketWatch報導，芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦資金期貨交易員認為，以巴衝突提高了Fed今年利率維持不變的機率。他們估計，11月暫緩升息的機率，從一天前的72.9%升至88.5%，12月繼續停手的機率也從57.6%升至74%。這代表Fed利率的目標區間，將維持在5.25%~5.5%的22年高點。

值得注意的是，投資人、甚至Fed，他們都低估物價壓力的強度和持久性。以巴衝突也可能會推升油價。

Fed 美國聯準會 升息

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