Fed官員唱鴿調 升息機率降

聯準會（Fed）高層陸續表態，最近美國公債殖利率飆升，金融情勢緊縮可能已發揮額外升息的效果。市場認為，Fed官員的鴿派談話，已使今年內進一步升息的機率顯著下滑。

美國公債10日在亞洲盤大漲，和債券價格走勢相反的10年期美債殖利率一度大跌18個基點至4.62%，2年期公債殖利率下跌16個基點至4.93%。投資人押注Fed今年可能不會再升息，中東局勢緊張也帶動投資人對公債等安全資產的需求。

Fed副主席傑佛森（有永久投票權）10日在全美商業經濟協會表示，在評估未來政策路徑時，他會「繼續留意公債殖利率上升而導致的金融環境緊縮」。

Fed決策層面臨的關鍵問題是，近期借貸成本上升究竟反映的是投資人對經濟走強的預期，還只是承擔利率風險所需的額外補償。對這個問題的分析，可能至少會讓Fed官員下一次11月1日的開會時按兵不動。

法國巴黎銀行資深美國經濟學家舒雅葉娃說，「大多數人連同一些較鷹派的決策者，都同意更加謹慎」。自從Fed上月政策會議來，10年期美公債殖利率已上升約40個基點。

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（今年有投票權）也表示，如果債券市場風險溢價上升，「可能會為我們帶來一些經濟降溫的作用，進而減少進一步緊縮貨幣政策的必要性」。