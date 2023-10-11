IEA：全球天然氣需求 增幅放緩

國際能源總署（IEA）最新預測指出，全球天然氣需求料將在未來幾年成長減緩，主要是歐洲、北美等成熟市場的需求下滑所致。

根據IEA 10日發布的年度中期天然氣市場展望，從2022到2026年，全球天然氣需求預期每年平均成長1.6%，遠低於2017年至2021年的年均成長率2.5%。

這份報告說，歐洲、北美、亞太地區等成熟市場的整體天然氣需求，已在2021年達到頂峰，在那之後到2026年，將以每年1%的速度下降。這些國家加速推動再生能源，並提高能源效率，是導致天然氣需求減少的關鍵原因。對歐洲來說，在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯向歐洲輸送的管道天然氣減少，也促使他們尋求替代方案來確保能源安全。

全球近半天然氣需求來自成熟市場，如今這塊市場的需求減少，意味著未來天然氣需求成長動能將高度集中在亞洲的新興市場，以及一些位於中東、非洲、且天然氣儲量豐富的經濟體。2022年至2026年間，光是中國大陸市場，就將占全球天然氣需求成長降近一半；該國以天然氣來因應工業生產、電力部門和城市地區的能源需求。

IEA能源市場及安全部負責人貞森惠佑說：「歷經2011年至2021年鼎盛時期，全球的天然氣市場進入了一個新的、更加不確定的時期，其特點可能是成長減緩、波動加劇，並且可能導致全球需求在2020年代結束前觸頂。」

另據彭博資訊報價，作為歐洲氣價基準的荷蘭天然氣交易中心（TTF）期貨價格10日盤中大漲10.9%，至每千度48.75歐元，因中東緊張情勢升溫，也加劇了天然氣供應的風險。

美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）10日表示，在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」周末突襲以色列後，雪佛龍已應當局以安全為由的要求，讓位於以色列外海的塔瑪（Tamar）天然氣開採平台暫停運作。

這將導致以色列輸送至埃及的天然氣減少20%，從而影響埃及出口至歐洲的液化天然氣（LNG）。埃及官員表示，由於地中海的塔瑪氣田停擺，埃及從以色列進口的天然氣將減少至6.5億立方公尺左右，而他們正在重新評估將LNG出口至歐洲的計畫。