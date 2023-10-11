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日經常帳順差 增逾兩倍

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

日本財務省10日公布初步報告，日本8月經常帳順差年增逾兩倍至2.28兆日圓（150億美元），為連續第七個月增加，並寫下歷年同月次佳紀錄，歸功於進口成本下降，其中旅遊服務順差更暴增近12倍，達到2,582億日圓。

據報告，日本8月進口總額年減18.2%至8.64兆日圓，出口額略減2.6%至7.89兆日圓，形成7,495億日圓貿易逆差，較去年同期縮減69.5%。進口總額的下滑步調快於出口，原因是煤炭、液化天然氣及石油的進口價格全部下跌。不過，出口總額下滑使日本經濟蒙上陰影，日本前幾季均受惠於強勁的海外需求。

報告也說，日本8月反映海外投資報酬的初次所得順差為3.64兆日圓，較去年同期減少8%。

在8月，日本服務貿易逆差較去年同期增加3,029億日圓，旅遊服務順差卻暴增近12倍至2,582億日圓，寫下歷來同月最高。旅遊順差是指外國觀光客在日本的消費額，超過日本人海外旅遊的消費額。

日本經濟

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