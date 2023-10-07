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亞馬遜發射測試衛星 挑戰馬斯克星鏈服務
亞馬遜（Amazon）今天發射兩枚測試衛星，這是該公司擬從太空提供網路服務計畫的一環，以期和馬斯克（ElonMusk）的星鏈（Starlink）服務競爭。
法新社報導，搭載衛星的擎天神五號運載火箭（Atlas V）於當地時間6日下午2時6分（台北時間7日凌晨2時6分）從佛羅里達州卡納維爾角（CapeCanaveral）升空。
由波音公司（Boeing）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資企業聯合發射同盟（UnitedLaunch Alliance）執行發射任務。
由貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的亞馬遜表示，該公司的「古柏計畫」（Project Kuiper）將在低軌道（LEO）逐步部署3200多顆衛星，一旦啟動並運行，將「為世界各地無服務和服務不足的社區提供快速、價格實惠的寬頻」。
古柏計畫技術副總巴迪爾（Rajeev Badyal）表示：「我們在實驗室進行大量的測試，因此對我們的衛星設計信心滿滿，但在軌道上的測試是無可取代的。」
亞馬遜曾表示，將投資古柏計畫100億美元，並已與商業提供商阿利安太空公司（Arianespace）、聯合發射同盟和貝佐斯旗下的藍源公司（Blue Origin）預訂77次大型運載發射。
根據亞馬遜，古柏計畫的第一批運行衛星將於2024年初發射，並希望在明年底與客戶進行初步測試。
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