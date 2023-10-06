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美國就業強勁成長止於9月？彭博：之後將急遽減速

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全市場矚目的美國9月非農就業報告即將出爐，彭博經濟學家推測，這可能是最後一份呈現紮實聘雇成長的報告，此後就業成長就可能急遽減速。圖／美聯社
全市場矚目的美國9月非農就業報告即將出爐，彭博經濟學家推測，這可能是最後一份呈現紮實聘雇成長的報告，此後就業成長就可能急遽減速。圖／美聯社

全市場矚目的美國9月非農就業報告即將出爐，彭博經濟學家推測，這可能是最後一份呈現紮實聘雇成長的報告，此後就業成長就可能急遽減速，反映金融情勢急遽緊縮。

彭博資訊報導，彭博經濟學家團隊在5日發布的預測報告顯示，最新非農就業報告可能顯示，美國9月新增就業人數達17.3萬人，但一個月後公布的10月就業報告可能顯示招聘人數驟減至10萬人。

彭博經濟學家團隊寫道：「9月就業報告是回顧過去。自9月調查當周以來，金融情勢已急遽緊縮，汽車廠工人罷工也升溫。」他們說：「失業率升高前，最常見的不是裁員，而是招聘減緩。那種連帶關係即將加速進行。」

美國勞動市場日益釋出好壞參半的訊息，9月非農就業報告想必也不例外。

今年稍早一度回升的每周初領失業救濟金人數，最近又降回接近這波擴張以來的最低點；Challenger, Gray & Christmas最新數據則顯示，企業縮小原擬縮編的規模，反映為因應年終需求旺季而增聘人手；但ADP研究所公布的報告顯示，民間企業9月聘僱增幅是2021年初以來最小。

彭博經濟學家指出，9月就業報告將持續反映兩則8月新聞事件。一，好萊塢編劇爭取到加薪，罷工行動落幕，對9月就業成長可望加分，一改8月的扣分；二，卡車貨運巨頭Yellow公司8月聲請破產保護，不免對其他產業造成漣漪效應，或許也會反映在9月就業數據上。

彭博經濟學家預估，9月勞動參與率可能維持在62.8%不變，失業率估計降至3.7%，平均時薪增幅維持在0.2%。上述預測與彭博訪調外部經濟學家得到的預測中位數大致相符。

另根據路透訪調結果，經濟學家預測，9月非農就業人口可能新增17萬人，增幅比8月的18.7萬人減緩，且為連續第四個月增幅小於20萬人。9月失業率估計可能從8月攀抵的2022年2月來最高點3.8%，稍稍回降至3.7%；平均時薪月比估增0.3%，比8月的0.2%攀升，年比估增4.3%，與8月相同。

經濟學家認為，平均時薪年增幅要趨緩至3.5%，才與聯準會（Fed）訂的2%通膨目標相符。目前美國薪資增速顯然仍比那個步調快許多。但隨著辭職另謀更好出路的人數減少，工資成長可望趨緩。

失業 美國

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