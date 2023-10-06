快訊

小犬遠離兩熱帶擾動醞釀中 吳德榮曝對國慶連假影響

AI族再衝一波！黃仁勳又將訪台 傳為鴻海科技日站台

小犬颱風遠離！清晨解陸警最快11時30分解海警 6縣市防豪雨

培養半導體人才 美光對愛達荷州勞力投資7,500萬美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
愛達荷州樹城（Boise）的美光科技（Micron Technology）園區。美聯社
愛達荷州樹城（Boise）的美光科技（Micron Technology）園區。美聯社

美光科技（Micron Technology）未來十年將在美國愛達荷州的社區與勞力市場發展，投資7,500萬美元。這是美光在該州新設立半導體工廠投資計畫的一部分；美光這項晶片廠投資的預算為150億美元。

美光周四股價上漲1.4%，是費半表現僅次於輝達（Nvidia）的成分股。輝達同日上漲1.5%。

這家記憶晶片大廠周四（5日）表示，投入社區與勞力發展的目標，是要擁有多元與高技術能力的勞動力，來支持美光在當地設立的記憶晶圓廠。美光的投資計畫，將創造2,000多個直接就業機會，如果計入所有相關就業效應，增加的工作職位總計超過1.7萬個。

美光的新廠，會與公司總部所在愛達荷州首府樹城（Boise）的研發中心在同一地點。美光近三分之二的專利是樹城團隊成員開發而來。

美光表示，先進記憶晶片廠與研發中心在同一處，預期對公司將有多重戰略好處，美國半導體產業也能受惠，因為美光將會持續成為產業領先動力。

半導體 美國 美光

延伸閱讀

輝達AI協力廠 廣達、緯創、鴻海身價走高

就市論勢／記憶體、網通 後勁強

AI族再衝一波！黃仁勳又將訪台 傳為鴻海科技日站台

日本政府補貼美光13億美元

相關新聞

英媒：台積電赴美遇文化衝擊 施工與勞動力成難題

日本媒體日前報導，台積電熊本廠已開始裝機，設廠進度明顯超越其在美國亞利桑那州的新廠。英媒「金融時報」今天刊登專文，分析台...

台積電ADR漲0.4% 較台北交易溢價6.5%

台積電ADR周四上漲0.4%，收在87.03美元，較台北交易溢價6.5%。費城半導體指數下跌0.5%。

培養半導體人才 美光對愛達荷州勞力投資7,500萬美元

美光科技（Micron Technology）未來十年將在美國愛達荷州的社區與勞力市場發展，投資7,500萬美元。這是美...

國際油價連二日大跌 銅價四連跌、黃金暫緩賣壓

國際原油價格周四下跌約2%，延續上個交易日急挫近6%的頹勢，對燃料需求的疑慮超過OPEC+決定維持石油減產政策不變的影響...

聯準會官員稱央行可按兵不動 指殖利率大漲相當於升息

美國借貸成本飆升，強化了投資人的信念：聯準會在幾個月激進升息抗通膨後，快結束升息周期了。

美元和美債殖利率連續二日回落 稍解日圓歐元貶值壓力

美元和美國公債殖利率連續二天回落，紓解日圓和歐元貶值壓力，市場關注周五公布的美國非農就業報告，將左右聯準會（Fed）決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。