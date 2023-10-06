培養半導體人才 美光對愛達荷州勞力投資7,500萬美元

美光科技（Micron Technology）未來十年將在美國愛達荷州的社區與勞力市場發展，投資7,500萬美元。這是美光在該州新設立半導體工廠投資計畫的一部分；美光這項晶片廠投資的預算為150億美元。

美光周四股價上漲1.4%，是費半表現僅次於輝達（Nvidia）的成分股。輝達同日上漲1.5%。

這家記憶晶片大廠周四（5日）表示，投入社區與勞力發展的目標，是要擁有多元與高技術能力的勞動力，來支持美光在當地設立的記憶晶圓廠。美光的投資計畫，將創造2,000多個直接就業機會，如果計入所有相關就業效應，增加的工作職位總計超過1.7萬個。

美光的新廠，會與公司總部所在愛達荷州首府樹城（Boise）的研發中心在同一地點。美光近三分之二的專利是樹城團隊成員開發而來。

美光表示，先進記憶晶片廠與研發中心在同一處，預期對公司將有多重戰略好處，美國半導體產業也能受惠，因為美光將會持續成為產業領先動力。