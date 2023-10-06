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台積設廠 形塑日本半導體聚落

聯合報／ 編譯黃淑玲季晶晶／綜合報導

外國媒體報導，台積電日本九州熊本菊陽町的新廠興建，帶動日本一些大型晶片產業鏈供應商採取新行動，前往當地布局，這些大廠正在形塑日本半導體產業聚落。反觀台積電美國亞利桑納州廠則遭遇文化衝擊，克服障礙才能真正成為一家跨國企業。

日經亞洲昨報導，台積電熊本廠已定下明年年底開幕時程，來自台灣的員工和員眷已入住，準備管理各種工具與設備的到貨與安裝。

日本大型晶片供應商也開展計畫。工業機具製造商荏原製作所選定熊本的南關町設新廠，已動土興建；日本最大晶片設備製造商東京威力科創也在菊陽町附近的合志市蓋新廠，預定後年夏天完工。此外，荷蘭的艾司摩爾明年夏天將在熊本設新倉庫，因應設備安裝和維護工作的增加，美國科林研發也前進熊本設置據點，將開一個更大的服務中心。

相對於台積熊本廠在當地帶動產業聚落的形成，台積美國廠則面臨不少挑戰。金融時報指出，在美國，晶片廠大多選擇三家工程承包商，即辦公樓、水電基礎設施和無塵室，但台積電分做廿個或更多項專案。此外，台積電在美供應鏈的問題也很複雜，Bain半導體專家韓伯瑞（Peter Hanbury）說，台積電在台灣有強大生態系統支援，其中許多是小企業，不一定跟著台積電赴美，即使有幾家化學品供應商前往當打算建廠，但相對於在台灣能直接進駐工業園區，在美國必須自行處理道路連通和水電許可申請，導致建廠成本飆升。

高管和分析師相信，台積電真正挑戰在能否像台廠一樣高效營運。台積電在製程技術的每個新階段都能快速提升良率，主要是授權工程師在現場調整，這種模式很大程度仰賴開發團隊搭一小時高鐵就到場，如今台美相距廿小時飛行時間。

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