全球公債市場崩跌…投資人注意！5個QA看懂對資產影響

全球金融市場正進入「利率更高更久」的新時代，投資人也紛紛適應調整這個新現實，導致全球債市跌勢難止，美國10年期公債殖利率已飆升至16年高點，德國觸及2011年歐債危機以來最高，日本也達到2013年來最高水準。

這將對各地資本市場造成深遠影響，因為將影響從抵押貸款到企業貸款等各方面利率，以下整理全球債市崩跌影響的五大問答：

全球債券殖利率為什麼會飆升？

首先是貨幣政策面，市場愈來愈擔心利率會長期處於高點。由於美國不計食品和能源價格的通膨率處於高點，美國經濟又維持活力，因此美國聯準會（Fed）正引導降息預期降溫。交易員現在認為，Fed利率只會從目前的5.25%~5.50%區間下調到4.7%，高於原先8月底預期的4.3%。

接著是債券供給面。信評機構惠譽（Fitch）8月以赤字過高為由，下調美國評級，加劇市場對美國財政前景的擔憂。債台高築的義大利上周也提高了赤字目標。

赤字增加意味著政府要發行更多債券，但同時，多國央行都在縮減資產負債表，減持大量債券，因此較長期債券的殖利率正在上升，因為投資人想獲更多風險補償。分析師表示，許多投資人還在押注債券殖利率會下碟，因此對於殖利率上漲格外敏感。

債券殖利率會漲多久？

美國數據顯示經濟依然強韌，2日的製造業調查報告再次推高了公債殖利率。分析師指出，美國10年期公債殖利率率可能會從現在的4.7%，上升到5%。

然而，歐洲經濟已然惡化，因此當地公債殖利率漲幅可能更有限，因為經濟疲軟時，債券通常表現較好，且歐洲多數大型央行都已表示不會再升息。德國10年期公債殖利率現為2.9%，近期可能觸及3%。

會有什麼影響？我們應該擔心嗎？

全球公債殖利率上漲所造成的市場動盪，凸顯投資人在適應高利率時代時所面臨的挑戰。

公債殖利率決定政府的融資成本，因此殖利率維持高點越久，各國支付的利息成本就愈高。這是壞消息，因為政府的資金需求仍然很高，特別是歐洲經濟放緩，將限制政府鬆綁財政支持的程度。

不過，殖利率上升對央行總裁來說卻是好事，因為市場借貸成本提高，將幫助央行完成部分緊縮工作。

對全球市場的意涵？

全球公債殖利率上漲的影響範圍非常廣泛。首先，公債殖利率上漲代表價格下跌，今年全球公債可能連續第三年下挫，傷害長期以來押注經濟好轉的投資人利益。

在股市，債券殖利率飆升也會從繁榮的市場吸走資金，市場的關注焦點也可能再度轉向持有大量公債因而面臨帳面虧損的銀行業者，矽谷銀行3月倒閉便讓市場留意到這個風險。東方匯理投資研究所宏觀分析主管Mahmood Pradhan指出，全球債券拋售潮將對持有長債的銀行造成嚴重影響，「持續愈久，受影響的產業就愈多」。

美債殖利率上升也意味著美元走強，帶給其他貨幣壓力，尤其是日圓。

新興市場應該擔心嗎？

應該要擔心，因為全球公債殖利率上漲，正在加重新興市場的壓力，特別是那些高收益、高風險的經濟體。

摩根大通的數據顯示，高收益級公債殖利率高出美國公債的幅度已擴大至逾800個基點，比8月1日低點高出70多個基點。

巴克萊外匯和新興市場宏觀策略主管Andrea Kiguel認為，利率更高更久的預期愈來愈濃，加上油價上漲，也是美元全面走強的主要推動力，「這場動盪的速度導致本幣貶值，本幣債券遭到猛烈拋售，新興市場信用利差擴大」。