達里歐：台灣是美中矛盾核心 對陸晶片限制類似二戰前對待日本

橋水基金創辦人、美國億萬富豪投資人達里歐（Ray Dalio）周二接受彭博電視訪問時指出，台灣問題是美國與中國大陸之間眾多無法調和的矛盾核心。他認為，「美中關係在許多領域正處於紅線的邊緣」，「如果美國說『我們贊成台灣獨立』衝突就會爆發。因為這相當於宣戰」。

達里歐也提到，美國當前針對中國大陸先進半導體的出口限制，類似1941年太平洋戰爭爆發前美國對日本實施的石油禁令。

彭博資訊報導，達里歐是在格林威治經濟論壇上接受彭博電視訪談時提出這些看法。達里歐長期以來與中國大陸建立起深厚的淵源，對北京的一些經濟政策讚譽有加，且在中國大陸擴大業務。他也曾表示，全球最大的兩個經濟體現已處在戰爭邊緣，而局面將隨著美國進入2024年總統大選更為惡化。

達里歐說：「第二次世界大戰，與日本開戰的原因是，你切斷了石油供應，然後拿走他們的錢、制裁他們。」現在的形勢，「非常相似。晶片就像當年的石油」。

他表示，華府與北京目前在許多方面都難以調和彼此的分歧，已到達紅線邊緣，而台灣是眾多矛盾的中心；一旦美國表示贊成台灣獨立，就會成為斷裂點。達里歐還批評美國國內政治，「我們現在內部的政治問題，還可能產生推動的作用，因為國會許多人在說，『我們將保衛台灣』」。

不過，達里歐並不認為美中戰爭不可避免。他說：「兩國都不想開戰，大家都害怕戰爭會是什麼樣子的，因為戰爭會在經濟和政治上造成毀滅性的後果。」

達里歐今年4月已在領英平台上撰文講述類似觀點，他那時寫道，雖然戰爭並非不可避免，但許多「紅線」將被推向「邊緣政策」，其中包括台灣問題、中俄關係以及美國掐斷中國大陸的半導體生命線。

達里歐過去一手創建了全球最大避險基金之一，不過他在去年已放棄對橋水基金的控制權。