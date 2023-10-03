聯準會兩官員重申鷹派論調 預告美國今年還會升息

聯準會（Fed）官員周一重申偏鷹立場，Fed理事鮑曼表示，可能還需多次升息才能使通膨率回歸2%的目標水準。克利夫蘭聯邦準備銀行梅斯特也表示，在通膨壓力持續存在的情況下，Fed今年可能需要再升息一次。

鮑曼對加拿大銀行家發表的講詞說：「我繼續認為可能需要進一步升息，才能使通膨率及時回到2%。我認為，高能源價格逆轉一些通膨近幾個月所獲進展的風險持續存在。」

Fed上個月將基準利率維持在5.25%-5.5%的22年高峰，但其隨後發布的預測顯示今年還會再升息一次。

梅斯特在克利夫蘭演講也說：「隨著我們累積更多經濟發展的資訊，並評估已經出現的金融條件收緊帶來的影響，我認為今年很可能需要將聯邦基金利率再調高一次，然後在一段時間內將利率維持不變。」

不過，梅斯特也強調，最後決定將取決於經濟如何發展，她提到，中國大陸經濟放緩、美國聯合汽車工會（UAW）可能延長罷工以及聯邦政府可能關門等因素，都是通膨和成長前景所面臨的風險。梅斯特今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對利率沒有表決權。

Fed金融監管副主席巴爾則表示，他認為政策利率「處於或接近」足夠限制的水準，可以推動通膨回落至Fed 2%的目標。

巴爾在紐約表示，利率很可能需要在一段時間內保持高位，才能推動通膨降至目標水準。他呼應主席鮑爾的論調說，Fed應該在貨幣政策上「謹慎行事」，並說他關注的重點不是利率應該再提高多少，而是利率應該保持在高位多久。

鮑爾和費城聯邦準備銀行總裁哈克周一參加賓州的一場圓桌會議，並未對利率或經濟前景置評。他表示，將專注於在持續一段時間內保持勞動市場有良好表現。