Y世代懷舊 復古香水搶手

香奈兒（Chanel）、嬌蘭（Guerlain）等精品品牌部分已停產的香水，對收藏家而言卻仍有吸引力。不過，美國服飾品牌A&F、美體小舖（Body Shop）及維多利亞的秘密（Victoria's Secret）主打價格較親民、較不起眼的香水，在二手市場同樣大受歡迎。

根據線上拍賣網站eBay，在8月，1990年代出品的香水銷售較去年同期出現雙位數成長，例如倩碧（Clinique）的Happy香氛系列和蓋璞（Gap）的香水品牌Dream，上月銷售各比去年同期暴增60%。

對1990年代香水念念不忘的消費者，正帶動這些懷舊香水銷售大增。渴望重溫年輕時光的Y世代持續推升這類商品價格上揚。相較下，較年輕世代在他們的花樣年華，都未必知道這些香水品牌。

Eris Parfums創辦人賀曼表示，這些買家尋找現在很稀有的事物，「人們總是追求新事物，但復古香水帶給許多人耳目一新感覺，這是一個利基市場」。

這種追求復古商品情懷，驅動寶麗來（Polaroid）拍立得相機和任天堂舊款電玩主機Game Boy銷售大增，也在時尚產業現蹤。根據eBay，Gap「Y2K」懷舊商品全球銷售較去年同期增逾一倍。