Y世代懷舊 復古香水搶手

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

香奈兒（Chanel）、嬌蘭（Guerlain）等精品品牌部分已停產的香水，對收藏家而言卻仍有吸引力。不過，美國服飾品牌A&F、美體小舖（Body Shop）及維多利亞的秘密（Victoria's Secret）主打價格較親民、較不起眼的香水，在二手市場同樣大受歡迎。

根據線上拍賣網站eBay，在8月，1990年代出品的香水銷售較去年同期出現雙位數成長，例如倩碧（Clinique）的Happy香氛系列和蓋璞（Gap）的香水品牌Dream，上月銷售各比去年同期暴增60%。

對1990年代香水念念不忘的消費者，正帶動這些懷舊香水銷售大增。渴望重溫年輕時光的Y世代持續推升這類商品價格上揚。相較下，較年輕世代在他們的花樣年華，都未必知道這些香水品牌。

Eris Parfums創辦人賀曼表示，這些買家尋找現在很稀有的事物，「人們總是追求新事物，但復古香水帶給許多人耳目一新感覺，這是一個利基市場」。

這種追求復古商品情懷，驅動寶麗來（Polaroid）拍立得相機和任天堂舊款電玩主機Game Boy銷售大增，也在時尚產業現蹤。根據eBay，Gap「Y2K」懷舊商品全球銷售較去年同期增逾一倍。

品牌 Gap

延伸閱讀

烤肉完衣服臭翻， 噴香水、用熱水洗只會更臭！10個消除衣物異味作法公開

「黑金」聞起來是這樣！Frank Gehry還幫LV造新香水瓶

洛杉磯梅西百貨再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

她見超商開賣百貨專櫃1商品超驚訝 網笑：什麼都有什麼都賣

相關新聞

這家訂房網Q2獲利大增51% 卻遭飯店業者指控欠錢不還

許多與Booking.com合作的飯店業者接連到臉書社團抱怨，他們已好幾個月沒收到這家訂房網該付給他們的款項，這個情況在...

南韓出口萎縮幅度 縮小

最新數據顯示，南韓9月出口比去年同期減少4.4%，連續第12個月縮減，但萎縮幅度比預期小，也是過去12個月來最小降幅，對...

公債高殖利率 將成常態

主要國家公債市場上周終於接受央行「利率將在高檔維持更久」的警告，美、德、日公債殖利率都升到年初時難以想像的水位，衝擊房貸...

Y世代懷舊 復古香水搶手

香奈兒（Chanel）、嬌蘭（Guerlain）等精品品牌部分已停產的香水，對收藏家而言卻仍有吸引力。不過，美國服飾品牌...

藝術市場降溫 拍賣價跳水

市場一度對若干年輕藝術家的作品趨之若鶩，價格在極短時間內飆至數十萬美元。但近來藝術市場買氣放緩，拍賣價格跳水，讓這些新秀...

歐美零售商 冬衣大促銷

歐美國家今年秋季的氣溫異常溫暖，影響厚重冬衣和毛衣的銷售，迫使H&M等大型零售業者在年終假期購物旺季來臨前降價促銷，以避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。