歐美零售商 冬衣大促銷

歐美國家今年秋季的氣溫異常溫暖，影響厚重冬衣和毛衣的銷售，迫使H&M等大型零售業者在年終假期購物旺季來臨前降價促銷，以避免陷入庫存賣不出去的困境。

路透報導，由於通膨居高不下，消費者的需求已從服飾等非必要物品轉向民生必需品，導致服飾庫存過剩，零售商過去一年試圖削減相關庫存。

然而，天氣追蹤業者天氣趨勢國際公司表示，第4季剛開始的氣溫料將偏暖，對手上仍滿是滯銷冬衣和禦寒用品的業者更不利，可能在本季結束時面臨庫存過剩。

H&M旗下高階品牌Cos已開始在網購和實體門市，針對針織衫，以及美麗諾羊毛衣、羽絨大衣等服飾打八折。H&M執行長海默森說，在天候異常暖和下，消費者延後購買厚重的秋衣。

歐洲Pepco集團也指出，秋冬服飾庫存的產生，恰巧就是核心的中東歐市場氣溫居高不下之時。

Pepco執行董事龐德表示，當氣溫高達攝氏26度，大衣很不好賣。

在過去幾年，所謂的假期購物旺季最早10月就展開，許多零售商整個10月都在促銷，一路進行到12月。電商巨擘亞馬遜將在10月10~11日，展開第二個Prime會員日；百思買（BestBuy）同一時間也將提供為期48小時快閃促銷，目標百貨（Target）則從10月起提供「每日特惠」。

天氣趨勢國際公司表示，相較於去年，美國今年10~12月的氣溫可能平均上升攝氏1~6度。該公司創辦人和執行長柯克說，從黑色星期五到耶誕節這個月份的氣溫，將遠比去年溫暖，引發更多庫存過剩和降價促銷的情形。

這可能影響沃爾瑪、Dick's運動用品等零售商，但有助好市多和TJX等折扣商店，他們的產品可能是在地生產，能更快對季節做出調整。

Morningstar研究公司分析師史瓦茲說，若冬衣銷售不振，將在這個假期購物季為零售業帶來麻煩，可能在明年初會看到許多庫存降價求售。

不利的天候會讓零售商相當頭疼，因為他們為了因應重要的銷售旺季，已大幅提前下訂單，確保產品供應無虞。