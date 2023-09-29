國際油價 衝向100美元

國際油價28日盤中上漲近1%，布蘭特油價一度漲破每桶97美元，繼續朝100美元油價進攻；西德州油價則是一年多來首次觸及每桶95美元水準。

數據顯示，美國原油期貨交割地俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存上周減少94.3萬桶至略低於2,200萬桶，為2022年7月以來最低，凸顯供應吃緊。此外，美國政府數據顯示，上周美國原油庫存減少220萬桶至4.163億桶，遠超路透調查分析師所預期的減少32萬桶。

Lipow Oil Associates總裁李珀說：「隨著庫欣庫存降至最低運營水平，庫存數據正在推高市場行情。」

由於煉油和出口需求強勁，庫欣的庫存一直在下降，接近歷史最低水準，這引發了人們對當地剩餘石油是否會降至最低運營水準以下的擔憂。

供應緊張也反映在跨月價差上，近月布蘭特原油合約較次月合約溢價42.28美元，為去年10月以來最高；而美國原油近月合約較次月合約溢價2.43美元，為2022年7月以來最高。

美國銀行（BofA）將今年第4季的布蘭特油價預期上調14美元，至每桶96美元，將近來油價飆升歸因於煉油利潤率增加，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯大幅減產。

該行在最新報告中表示，隨著OPEC+承諾在年底前抑制石油供應，以及中國大陸的刺激經濟政策與了將在第4季延續下去，預估未來三個月全球石油庫存將下降7,000萬桶。美銀並將今年油價的平均預期從每桶80美元上調至85美元，預期下半年的日均供應缺口將超過90萬桶。

美銀表示，維持對2024年每桶90美元的預測，並預計油市將相對平衡，但庫存水準將大大降低，備用產能將增加，這將有助於在明年大部分時間內支撐油市。