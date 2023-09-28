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盧比歐停留太空371天安返地球 NASA：推進探索

中央社／ 舊金山27日專電

美國太空人盧比歐在太空待了創紀錄的371天後今天返回地球，安全降落在哈薩克，NASA直播歷史性時刻，盧比歐面對鏡頭開心揮手，NASA署長尼爾森讚揚，這趟旅程對理解長期太空飛行任務具重大貢獻。

美東時間上午7時17分，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人盧比歐（Frank Rubio）安全降落在哈薩克中部的傑茲卡茲甘（Dzhezkazgan），他在太空中待了371天，寫下美國太空人單趟飛行太空時間最長的紀錄。

NASA直播盧比歐降落，畫面中，在太空待了超過1年的盧比歐面對鏡頭露出笑容、揮手致意、並豎起大拇指，跟身旁人員說，「我狀況很好」。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，「盧比歐打破紀錄不僅是一個里程碑，也對我們理解長期太空飛行任務，做出重大貢獻」。

尼爾森讚揚，「我們的太空人為推進太空探索，不惜遠離家鄉和摯愛的親人...體現了先驅的精神，替未來的月球、火星、和更遠大的任務鋪路」。

另有兩名俄羅斯太空人與盧比歐同時結束這次任務，他們是普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin），NASA與俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）去年簽署協議，整合飛到國際太空站的航班。

盧比歐與普羅柯皮耶夫和佩捷林，於2022年9月21日升上國際太空站，原本預計停留6個月，但是他們的太空船聯合號MS-22（Soyuz MS-22）去年12月14日開始洩漏冷卻劑，據NASA指出，可能被一顆小流星體撞擊。俄羅斯聯邦太空總署於是發射一艘無人太空船替代，讓太空人返回地球。

本月11日，盧比歐在太空上待滿355天，打破美國太空人范德海（Mark Vande Hei）於2022年創下的紀錄。這趟任務中，盧比歐飛行里程超過1億5700萬英里，距離相當於往返月球328次。

盧比歐在身體檢查後將搭乘NASA飛機返回休士頓。

太空人 NASA 美國

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