Nike嘉年華面臨匯率逆風

Nike和嘉年華（Carnival Corp）等跨國公司本周都將發布上季財報，預料將感受到強勢美元所帶來的苦痛。

美國經濟強韌可能有助於企業獲利復甦，但這種相對於中國大陸和歐洲的優異經濟表現正在推升美元，而且可能會侵蝕美國企業的海外獲利。Nike和嘉年華都至少有三分之一的銷售來自海外，這兩家公司本周發布的財報可能透露匯率逆風正在抑制營收成長。

Nike預定28日（本周四）發布年度第1季（上季）財報，彭博資訊分析師預測，這家運動品牌大廠的直接面向消費者（DTC）銷售將成長12%，應有助於減輕該公司批發業務落後的影響。

彭博分析師指出表示，儘管Nike的毛利率仍受到匯率的壓力，但中國大陸業績的二位數成長也有助緩解北美銷售下滑的拖累。以恆定匯率計算，Nike上季的銷售成長率可能為3.3%，低於去年同期的10%。

全球最大的度假郵輪業者嘉年華集團29日（本周五）也將發布上季財報，可望出現新冠疫情爆發以來的首次季獲利，主要受惠於上季乘客數量創新高紀錄。

Stifel分析師表示，儘管如此，不斷上漲的燃料成本以及匯率逆風，可能會使期盼嘉年華超越自家財測的投資人，感到失望。