Nike嘉年華面臨匯率逆風

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

Nike和嘉年華（Carnival Corp）等跨國公司本周都將發布上季財報，預料將感受到強勢美元所帶來的苦痛。

美國經濟強韌可能有助於企業獲利復甦，但這種相對於中國大陸和歐洲的優異經濟表現正在推升美元，而且可能會侵蝕美國企業的海外獲利。Nike和嘉年華都至少有三分之一的銷售來自海外，這兩家公司本周發布的財報可能透露匯率逆風正在抑制營收成長。

Nike預定28日（本周四）發布年度第1季（上季）財報，彭博資訊分析師預測，這家運動品牌大廠的直接面向消費者（DTC）銷售將成長12%，應有助於減輕該公司批發業務落後的影響。

彭博分析師指出表示，儘管Nike的毛利率仍受到匯率的壓力，但中國大陸業績的二位數成長也有助緩解北美銷售下滑的拖累。以恆定匯率計算，Nike上季的銷售成長率可能為3.3%，低於去年同期的10%。

全球最大的度假郵輪業者嘉年華集團29日（本周五）也將發布上季財報，可望出現新冠疫情爆發以來的首次季獲利，主要受惠於上季乘客數量創新高紀錄。

Stifel分析師表示，儘管如此，不斷上漲的燃料成本以及匯率逆風，可能會使期盼嘉年華超越自家財測的投資人，感到失望。

美國

延伸閱讀

「彰化縣觀光工廠嘉年華」田尾公路花園登場 集章可抽大獎

NIKE攜手設計師FENG CHEN WANG 從女性視角出發讓運動機能裝再進化

Chill 玩台中一路到年底 「2023 台中國際踩舞嘉年華」獎金等你拿

影／基隆老鷹嘉年華封街大遊行 森巴女郎熱情打頭陣

相關新聞

日本拚經濟 半導體大減稅

日本在成功吸引台積電設廠後，現在計劃在最新的經濟刺激方案中，為半導體、電池及生物科技等領域提供長期的減稅優惠，以協助支應...

鮑爾放鷹 AI類股熄火

商機上兆美元的人工智慧（AI）前景，帶動美股今年來大漲二位數，卻掩蓋了聯準會（Fed）鷹派時代的現實世界威脅：美國企業界...

Q4降息央行會比升息多

由於諸多證據顯示全球經濟活動正在減緩，因此經濟學者、金融市場及多數央行都已認為沒必要進一步升息，利率應維持在目前水準一段...

Nike嘉年華面臨匯率逆風

Nike和嘉年華（Carnival Corp）等跨國公司本周都將發布上季財報，預料將感受到強勢美元所帶來的苦痛。

美化解關門危機 最後衝刺

隨著距離美國聯邦政府局部關門的期限只剩不到一周時間，美國聯邦眾議院共和黨人正尋求另闢蹊徑，研擬制定只有14~60天的短期...

韓將擴大電動車補貼

南韓政府將短期擴大對消費者購買電動車的補貼，以刺激電動車銷量，當局將在本周初公布補貼細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦