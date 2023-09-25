隨著記憶體產業景氣好轉，在DRAM與NAND快閃記憶體出貨量增加的帶動下，晶片製造商美光科技（Micron）本周將發布的財報預料將顯示，上季營收減幅與虧損季比都將縮小，但獲利復甦仍將受到支出增加與價格不振的抑制。

美光預定27日盤後發布8月底止的年度第4季（上季）財報，預料仍將陷入虧損。市場觀察家預測，不計一次性項目後，美光上季每股虧損1.18美元，營收估計較去年同期下降41%至39.1億美元，但均略優於美光自家的預測。根美光幾個月前發布的財測預估，年度第4季營收約39億美元，經調整後每股淨損1.19美元。

不過，彭博資訊分析師指出，美光上季營收年減幅將小於之前三個季，每股虧損也可能小於前一季的1.43美元，部分原因是DRAM 和NAND出貨量增加。

展望未來，支出上漲與價格低迷可能不利於美光的獲利復甦。今年稍早，北京當局對美光記憶體和儲存晶片實施禁令，考量美光在中國大陸市場的高度曝險，這項禁令將對其營收產生負面影響，也影響美光從新冠疫情引起的供應鏈中斷和供需缺口復甦。