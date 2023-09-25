鮑爾放鷹 AI類股熄火

商機上兆美元的人工智慧（AI）前景，帶動美股今年來大漲二位數，卻掩蓋了聯準會（Fed）鷹派時代的現實世界威脅：美國企業界的借款成本全面上揚。華爾街認清現實後，開始考量當前的高估值合理性與產業前景，AI類股漲勢因而熄火。

彭博資訊報導，Fed主席鮑爾上周重申將維持緊縮，表明將讓已處於十年高點的實質利率，維持高正值「一段時間」，觸發大型科技股重挫。美國基準的10年期公債實質殖利率21日盤中升至2.12%，為2009年來最高。

瑞銀的平格等經濟學家指出，Fed顯然認為，要恢復物價穩定，更高的實質利率是必要的，「宣示要讓更高的實質利率、更具限制性更久，比我們先前預測還久」。

Research Affiliates股票策略投資長Que Nguyen說，「資本成本提高會傷害股票價值」，「即便如此，科技巨擘狀況獨特，擁有低槓桿、龐大現金流、及寬廣的經濟護城河，這些特性也證明價位高於平均仍屬合理。但到了某一時刻，絕對和相對價值會無法繼續上升，好幾家科技業者可能已逼近這種時刻」。

對AI類股不利的因素，還有美中科技競爭，尤其美國可能加強出口管制。那斯達克100指數本月來跌逾5%，可能寫下今年來最大單月度跌幅。但該指數以全年獲利預估計算的本益比仍超過31倍，遠高於過去十年來的多數時候。