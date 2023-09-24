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美股失色 四利空籠罩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國本周再度籠罩在政府關門的陰影中。如果國會無法在9月30日之前通過預算，聯邦政府勢必又告停擺。（美聯社）
美國本周再度籠罩在政府關門的陰影中。如果國會無法在9月30日之前通過預算，聯邦政府勢必又告停擺。（美聯社）

美股三大指數上周五（22日）收低，結束慘烈的一周，標普500和那斯達克均創下3月來最大周線跌幅，且連跌三周。聯準會（Fed）更加堅定長時間維持較高利率的鷹派立場、公債殖利率繼續走高、美國政府本周又鬧關門，種種不利因素，讓投資人有如驚弓之鳥。

相較於美股疲軟，美元指數（DXY）維持強勢，上周五走高0.21%，收盤報105.583，攀抵六個月高點，周線上漲約0.3%，為連續第十周周線收紅，創近十年來最長連漲紀錄。

MarketWatch網站指出，美元指數完成兩年多來首見的「黃金交叉」，即50日移動均線收在200日移動均線之上，通常被技術分析師視為看多訊號，預告後市會進一步走強，可能對美股形成更多壓力。

標普500指數和那斯達克綜合指數上周五各跌0.2%和0.1%，周線各跌2.9%和3.6%。道瓊工業指數周線也跌了1.9%。

不過，美中成立經濟和金融工作組的消息傳出之後，在美上市的中概股上周五大漲2.9%，費城半導體指數反彈0.8%，台積電ADR也小漲0.3%，扳回連五日頹勢。一周下來，費半和台積電ADR各跌3.2%和4%。

美國10年期公債殖利率上周四創下16年高峰至4.479%後，上周五回落至4.438%。

標普500指數本月迄今已跌逾4%，無法打破9月歷來表現遜色的魔咒，投資人開始思考一周後的10月能有多少盼望。據《股市交易年鑑》統計，自1950年以來，標普500指數在10月平均上漲1％。

不過，投資人目前不僅找不到浮木，不利消息還潮湧而來。除Fed高利率拉高公債殖利率的疑慮外，還有高油價、10月起學貸恢復償還，以及美國政府關門的風險；如果國會無法在9月30日之前通過預算，聯邦政府勢必又得停擺。

國會預算僵局可能導致公債殖利率進一步升高，美股可能會再受打擊。

標普 公債

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