全球第2例豬心移植成功！拯救58歲垂死病患 術後狀況佳

美國馬里蘭大學醫學院團隊去年完成全球首例豬心移植人體手術，但患者在兩月後就死亡，如今同團隊又於本月20日進行第二例豬心移植，病患術後狀況良好，能說話並坐在椅子上。

美聯社和CNN等報導，馬里蘭大學醫學院醫生表示，美國海軍58歲退伍軍人福塞特（Lawrence Faucette）本來幾乎肯定會死於心臟衰竭，但他的身體狀況並不適合接受傳統的心臟移植手術，因此決定採用豬心。

福塞特在手術前錄製影片說道，「至少現在我有希望，我有機會。我會竭盡全力爭取每一次呼吸。」

手術完成後，福塞特22日已能在病床上坐起來並和親友談話，院方未來幾周將密切關注他的恢復狀況。

這項使用豬心的器官移植手術獲得美國食品和藥物管理局（FDA）在「同情使用」（compassionate use）緊急授權條款下的許可，該授權只有在患者有危及生命的危險而沒有其它選擇時才可以使用。

目前有幾家生技公司正在開發用於人體移植的豬器官。給福塞特移植的這顆豬心來自上市的生技公司「聯合治療」（United Therapeutics）的子公司「復興號」（Revivicor）所研發的基因改造豬。