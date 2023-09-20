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摩根大通：日央行明年中前取消負利率、殖利率曲線控制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通證券日本公司預測，日本央行（圖）可能在2024年中期之前取消殖利率曲線控制和負利率政策。路透
摩根大通證券日本公司預測，日本央行（圖）可能在2024年中期之前取消殖利率曲線控制和負利率政策。路透

摩根大通證券日本公司的首席股票策略師西原理惠（Rie Nishihara）表示，日本央行可能在2024年中期前取消殖利率曲線控制（YCC）和負利率政策，日本股市會因為政府調高最低工資而繼續上漲。

西原理惠的觀點主要基於日相岸田文雄10月調高最低工資，漲幅創紀錄，且計劃持續調整，到2030年代中期會再高出50%。

她周二晚間在Bloomberg New Voices活動上說，「這項措施非常有力」，政府的長期承諾讓她相信，薪資和通膨之間的良性循環將持續下去。她對從通貨緊縮轉向通貨膨脹感到樂觀。摩根大通因此預測日本央行將走向政策正常化，在2024年初取消YCC，並在2024年中期不久取消負利率。

西原理惠並且表示，隨著日本進一步從通縮轉向通膨，已突破30年高點的日經225指數，今年底或明年中可能上漲到35,000至36,000點。

日本央行 通膨 摩根

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