瑞信法律風險還沒完 美國當局傳想了解瑞信3月是否誤導投資人

路透報導，美國監管當局正要求已被瑞銀（UBS）收購的瑞士信貸（Credit Suisse）提供資訊，以評估瑞信3月蹣跚走向被瑞士政府安排瑞銀收購時，是否涉嫌誤導投資人對其財務健全度的看法。

瑞銀在8月31日的申報資料指出，瑞信已收到來自美國證管會（SEC）、美國司法部以及瑞士金融市場監督管理局（Finma）等監管當局，索取文件與資訊的要求。但路透無法得知這些機構索取的資訊時間範圍、也無法了解是否針對那些瑞信員工。

瑞銀也在厚124頁的第2季財報裡提到，瑞信、瑞信現任及前任董事已在美國遭遇三樁集體訴訟，遭指控去年底對客戶撤資問題做出誤導陳述。瑞銀在申報資料說，瑞信正與當局合作。

瑞信和美國證管會發言人拒絕評論，瑞銀與美國司法部未回覆路透記者的置評請求，Finma則表示，該機構非常密切監督瑞信，也會要求提供必要的資訊和文件，作為監督的一環，但不會評論特定個案。

在美國地區銀行業動盪連累瑞信遭遇信心危機後，瑞銀3月在瑞士政府安排下收購瑞信，成為金融海嘯以來最大規模的銀行業收購案，創造出資產負債表規模達1.7兆美元的巨型銀行，而監管當局要求提供資訊，也凸顯瑞銀面臨的潛在罰款風險。

路透2月底報導，Finma正在評估瑞信時任董事長雷曼（Axel Lehmann）在去年12月初指稱資金外流已回穩的評論，是否可能造成誤導。Finma在3月10日說，並未發現須對本案繼續推進行動的足夠根據。

瑞信去年第4季資金外流1,105億瑞郎（1,240億美元），瀕臨崩潰邊緣，且外流之勢在今年上半年持續。瑞信今年3月16日上午表示，有意從瑞士央行提供的緊急流動性援助機制（ELA）借款，「防患未然」地支撐現金緩衝。

然而，在瑞信保證500億瑞郎的注資將帶動扭轉頹勢，並告知員工和客戶事業仍可存續後，卻還需要更多現金，也正耗盡向瑞士央行取得資金的擔保品。在3月19日瑞士宣布瑞銀收購瑞信時，Finma當天針對瑞信額外第一類（AT-1）債券所發布的資料指出，截至3月中，瑞信放在瑞士央行的現金已低於最低水準，可能威脅適當償付的能力。