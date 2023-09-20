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OECD看壞明年經濟成長

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）昨發表二○二四年初步經濟展望報告，大幅下修明年成長預估，主因各國央行大幅升息，以及中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期。但ＯＥＣＤ主張各大央行仍應維持緊縮政策或進一步升息，以徹底擊敗通膨

ＯＥＣＤ預估今年全球經濟成長率為百分之三，明年將下滑到百分之二點七，是排除二○二○年疫情衝擊之外，從全球金融海嘯以來最低的成長水準。

ＯＥＣＤ也示警，多項風險可能使經濟表現比上述預估更弱，分別是之前升息的緊縮效應可能尚未充分發揮，以及通膨可能更持久，需要央行進一步緊縮；另外中國大陸經濟困境是影響全球成長的一項關鍵性風險，如果在中國經濟成長減弱的同時，又發生更廣泛的金融震撼，對全球經濟傷害將超過預估成長率的三分之一。

成長率 通膨

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