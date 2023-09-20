OECD調降明年經濟成長

經濟合作發展組織（OECD）19日發表2024年初步經濟展望報告，大幅下修明年成長預估，主因各國央行大幅升息，以及中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期。但OECD主張各大央行仍應維持緊縮政策，或進一步升息，以徹底擊敗通膨。

OECD預估今年全球經濟成長率為3%，2024年將下降到2.7%，是排除2020年新冠疫情衝擊之外，從全球金融海嘯以來最低的成長水準。OECD今年6月時原預估明年成長率為2.9％。

OECD下修歐元區今、明兩年的成長預估，並預測德國今年將萎縮0.2%，和阿根廷並列為G20中唯二陷入衰退的經濟體；美國今年成長2.2%，但2024年將降到1.3%；中國大陸明年成長率將低於5%。

OECD並警告，多項風險可能使經濟表現比上述預估更弱，分別是之前升息的緊縮效應可能尚未充分發揮，以及通膨可能更持久，需要央行進一步緊縮；另外中國大陸經濟困境是影響全球成長的一項「關鍵性風險」。

OECD表示，緊縮貨幣政策的衝擊益發明顯，企業及消費者信心下降，而中國大陸的復甦力道也消退；如果在中國大陸經濟成長減弱的同時，全球又發生更廣泛的金融震撼，對全球經濟的傷害將超過預估成長率的三分之一。

對央行放鬆信用方面，OECD持審慎看法，因為許多已開發國家的核心通膨率仍遠高於目標；「在進入2024年相當一段時間之後，才比較有降息的空間」。