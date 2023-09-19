美國5年期公債殖利率升至2007年來最高 美股道瓊早盤跌逾200點

隨著美國5年期公債殖利率升至2007年來最高，美股三大指數19日早盤開低走低，道瓊跌218點或0.5%，標普跌0.6%，那指跌0.8%，費半跌1.3%，台積電ADR跌0.8%。

美國5年期公債殖利率一度上升5.5個基點至4.5044%，站上2007年8月以來最高水準，其他天期的美債殖利率也紛紛逼近今年來最高。此外，兩大原油期貨19日盤中均漲逾1%，攀抵自去年11月以來最高價位，也顯示美國經濟會遭遇伴隨而來的通膨壓力。

投資人正緊盯聯準會（Fed）19日展開為期兩天的決策會議，市場普遍預期將暫停升息；根據芝商所的Fed Watch工具，交易員押注Fed按兵不動的機率達到99%。Fed這回也將發布對利率預測的「點狀圖」以及經濟預測。

本日將掛牌的生鮮雜貨配送新創Instacart，IPO參考價30美元，為定價區間的上緣，以完全稀釋股數計算，估值達到99億美元。

上周風光上市的安謀（Arm）早盤跌4.6%。迪士尼跌3.6%，此前該公司在申報文件透露，未來十年計劃將主題樂園和郵輪業務的投資額提高一倍，至600億美元左右。