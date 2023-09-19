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手滑注意！iPhone 15系列「摔破螢幕」花多少錢修復？蘋果官方曝光新價格

iPhone預購成績出 華爾街分析師怎麼看？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果iPhone 15預購表現優於預期。 路透
蘋果iPhone 15預購表現優於預期。 路透

蘋果（Apple）股價周一（18日）上漲1.7%，收在177.97美元。不過先前已連續兩周周線收跌，今年到目前為止，股價仍上漲36%。華爾街分析師現正評估最新發表的iPhone新機預購情況，他們提到消費者偏好較昂貴的高階機種，對蘋果股價展望看法憂喜參半。

以上是彭博資訊整理主要投資機構最新蘋果股票投資評級、目標價等分析要點。

摩根大通：加碼

分析師Samik Chatterjee在分析報告中寫道，市場需求顯示，iPhone 15「與去年的iPhone 14系列非常相似」，消費者持續更為偏好Pro機種，特別是Pro Max，與其他機種比較，Pro與Pro Max兩款的到貨時間拉長。

巴克萊：持股續抱，目標價167美元

分析師Tim Long說，由初期預購資料看出，iPhone 15在中國大陸持續會有艱難的周期，摻雜著負面因素，主要是消費者的花費趨弱，總體經濟環境有壓力。

Bernstein：中立，目標價195美元

分析師Toni Sacconaghi表示，歷史顯示，蘋果股價在發表iPhone後總是原地踏步。目前消費者與科技同儕的評價提高，加上對2024會計年度的營收預期相對樂觀，「我們看蘋果股票的風險報酬介於中立到略為負向之間」。

摩根士丹利：加碼，目標價215美元

分析師Erik Woodring說，iPhone 15預購的初期資料顯示情況還不錯，而且Pro Max由下訂單到拿到商品的等候時間，是近七年來任何新發表的機種中最長的，這代表展開了一個堅實的周期。中國大陸的預購數據也比預期更好。儘管投資人情緒極端負面，數據整體而言令人振奮。iPhone銷售持穩的話，蘋果短期內股價可望復甦。

Wedbush：優於大盤，目標價240美元

分析師Daniel Ives認為，iPhone 15預購遠比預期強勁，特別iPhone 15 Pro與Pro Max。iPhone 15周期幫助蘋果股票明確朝正向發展。

摩根 大盤 蘋果 iPhone

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