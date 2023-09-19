瑞銀回頭 擬再發AT1債
外媒報導，瑞銀集團（UBS）將發行自3月收購瑞士信貸（Credit Suisse）以來的首批債券，並且考慮再度發售額外第一類資本（AT1）債券，目前已開始探詢投資人的意願。
彭博資訊引述消息人士報導，瑞銀此次發售4.25年、6年及11年期債券，交易總額至少達15億美元，而且均可在到期前一年贖回。此次發售的債券預計於18日稍晚定價。這是瑞銀收購瑞信以來的首次發債。
英國金融時報（FT）另引述知情人士報導，上月發布單季財報後，瑞銀高層已展開投資人巡迴說明會。在討論中，他們提議更改未來AT1債條款，讓債券持有人更願意認購。六個月前瑞銀出面紓困瑞信時，瑞信的AT1債券全遭註銷，引發AT1債市信心崩盤，投資人不甘損失也紛紛提出告訴。
瑞銀正面臨需在未來數年填補高達170億美元AT1債券的壓力，以提升銀行擴大後資本結構的效率，並為股東報酬和併購機會釋放資金。
不過，瑞士政府之前緊急修法，允許瑞士金融市場監督管理局（Finma）犧牲瑞信的AT1債券持有人以保護股東，導致相關債券持有人虧損數十億美元，投資人至今仍心有餘悸。
最近和瑞銀代表會面的債券基金經理人告訴金融時報：「UBS背地裡拚命想解決這個問題。他們需要讓投資人相信，資本結構不會被倒置，規則也不會在最後關頭再次改變。」
其中一個考慮的選項是，瑞銀將AT1債券由原本設計一旦銀行出狀況時會跟著減損的條件，改為事發時可轉換為股權。
AT1債券沒有期限，但通常發行人每五年即可償還。銀行通常會在有能力時就會行使償還權，並重新發行替代的債券。瑞銀現有7億瑞郎（5.1億美元）在11月底即可贖回的債券，1月底另有25億美元可贖回的債券。
瑞信AT1債持有人慘遭損失後，歐洲央行和英國央行隨即宣布他們不會像Finma那樣一筆勾銷AT1債券。因此，法國巴黎銀行（BNP Paribas）、西班牙BBVA等歐元區銀行今夏重返AT1市場時，得以輕易找到買家。
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