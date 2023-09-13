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過度觀光衝擊希臘島嶼 塑膠垃圾、租金高漲等問題待解決

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
非政府組織「愛琴海呼吸」在希臘聖托里尼的維查德港（Vlychada ）展示撿拾到的海洋垃圾。照片攝於6月。法新社
非政府組織「愛琴海呼吸」在希臘聖托里尼的維查德港（Vlychada ）展示撿拾到的海洋垃圾。照片攝於6月。法新社

希臘經濟約25%由觀光產業貢獻，希臘小島聖托里尼（Santorini）的經濟更高達90%仰賴觀光。然而，觀光已成雙面刃，這座人口約1.5萬的小島每年迎來約200萬旅客。半島電視台11日報導，「過度觀光」已對不少希臘地區帶來問題，包括大量塑膠垃圾、租金高漲、基礎建設加速損壞等。

致力保護海洋環境的非政府組織「愛琴海呼吸」（Aegean Rebreath）創辦人暨負責人薩雷拉科斯（George Sarelakos）表示，大規模觀光已對聖多里尼環境造成沉重影響。舉例而言，聖托里尼島上沒有生飲水，當成千上萬的旅客每人每天買一兩瓶水，最終就導致數量可觀的塑膠堆積在海岸。

雅典哈羅科皮奧大學（Harokopio University）觀光發展教授薩塔斯（Paris Tsartas）表示，過度觀光問題在聖托里尼與米克諾斯（Mykonos）等地尤為嚴重，島上租金高的嚇人，當地居民寧願把屋子租給觀光客，也不願租給醫生等關鍵產業工作者。他預估，過度觀光的問題未來5至10年內將進一步惡化。

希臘今年迎來報復性旅遊，觀光人數比去年有顯著成長。船隻追蹤平台MarineTraffic的母企業Kpler全球通訊負責人哈齊馬諾利斯（Georgios Hatzimanolis）表示，米克諾斯的每日觀光客人數可能多達1.4萬人，並警告該島嶼已經疲乏的基礎建設恐不堪負荷。

希臘當局曾稱應對過度觀光為「首要目標」。薩塔斯表示，當局近來確實更積極應對相關問題，包括舉辦活動鼓勵觀光客至希臘不同地區旅遊，並在不同時節造訪希臘，而非集中在夏天。

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