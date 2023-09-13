CPI稍熱！美股早盤開高震盪 台積電ADR漲0.6%

美股三大指數13日早盤開高震盪，美國最新公布的通膨數據雖略高於市場預期，但並未改變投資人對聯準會（Fed）將在本月政策會議暫停升息的預期。

道瓊工業指數早盤上揚53.29點或上揚0.15%，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.29%。費半指數小漲0.36%；台積電ADR上漲0.6%，延續前一日漲勢。

美國勞工部13日公布，美國8月整體消費者物價指數（CPI）年升3.7%，略高於市場預估的3.6%；月比上揚0.6%，符合預期，寫下14個月來最大升幅，主要是受油價上漲帶動。

扣除能源與食物價格的核心CPI年比攀升4.3%，符合預期，也是近兩年最低年升幅；月升幅為0.3%，稍高於市場預估的0.2%，彭博資訊指出，這是六個月來首見加速升溫。

CNBC報導，華爾街投資人基本上已消化Fed在本月政策會議暫停升息的預期。芝加哥商業交易所（CME）的Fed Watch工具顯示，截至13日上午為止，投資人預期Fed維持利率不變的機率為93%。Fed將在本月19~20日舉行貨幣政策會議。

另外，美國藥廠莫德納（Moderna）13日表示，在新產品助攻下，預估2028年前每年的銷售額將增加100億~150億美元。莫德納早盤大漲5%，表現遠優於大盤標普500指數。

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