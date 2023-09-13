高盛CEO看經濟軟著陸機會大 沃爾瑪樂觀年底假期銷售

華爾街大咖高盛執行長蘇德巍（David Solomon）周二表示，美國經濟可能可以避免嚴重衰退，但通膨應會較市場目前預期的更為持久。美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon）展望年底假期購物季時，覺得將會「非常好」，因為美國消費者比預期更有能耐。

蘇德巍周二接受路透訪問，他說：「過去12個月，美國經濟相對得以軟著陸、度過難關的機會，有了甚具意義的增長。」他說，現在環境肯定變好了，而美國經濟將避免衰退的樂觀情緒，正引導資本市場重新開啟，例如這個月就可以看到一些重大的首次公開發行股票（IPO）案，「這些案子都很有意義，會順利進行」。

他認為，美國聯準會（Fed）已經藉由升息制住通膨，但可能仍需要再有更多行動，「我個人的觀點是，通膨會比一些樂觀的看法還要更頑固一些。」

另一方面，董明倫周二在高盛舉辦的全球零售會議上，評論年底傳統假期購物旺季的爽朗語調，與過去一年的謹慎略有不同。上月財報法說會時，董明倫還說公司仍然面對大環境的諸多挑戰，諸如消費者花錢比較挑剔、信用市場緊縮、能源價格昂貴等。

現在董明倫雖然提到特定消費者還是花錢較為猶豫，但很高興看到通膨下降，勞力市場強勁、工資上揚，這讓大多數的消費者得以持續消費。另外，今年開學季業績很好，董明倫說，這對年底假期購物季和明年，都是正面訊號。

路透分析，沃爾瑪身為全球最大的零售商之一，業績表現被視為消費者消費能力好壞的指標，公司最近一季的財報優於同業的不均衡表現。

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