快訊

直播不斷更新／真的有粉色Apple Watch 9！續航力達18小時

OPEC：下季石油日缺300萬桶

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

石油輸出國組織（OPEC）12日公布最新月報預估，今年第4季全球石油日供給量將短缺300萬桶。分析家指出，沙烏地阿拉伯等維持減產計畫到今年底，顯然是有意拉高油價。國際油價12日再度上漲約1%。

上周沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布，維持減產到今年底，激勵國際油價再度上漲。12日布蘭特原油11月期貨再度上漲1.08美元，報91.72美元；西德州上漲1.24美元，報88.53美元。

OPEC預估，2023年全球石油每日需求量增加240萬桶；2024年增加220萬桶，為1.0431億桶；兩項預估都與7月時預估相同。非OPEC產油國2023年每日供給增量上修10萬桶，為160萬桶，主因巴西及挪威增產；2024年增產量仍維持140萬桶，總產量為7,428萬桶。

OPEC並指出，第3季全球石油庫存量大幅減少，並預估第4季每日將再減少330萬桶；果真如此，將是2007年以來石油庫存流失最快的一季。

石油 國際油價

延伸閱讀

IEA宣告 全球化石燃料時代的終結於2030之前展開

南韓三星啟動史詩級減產 法人看好兩檔庫存利益可期

9/11【早晨財經速解讀】 只有輝達賺錢的AI 不是好AI?油價創新高 通膨失控?美汽車罷工潮來襲

【Daily Podcast】美國撤銷阿拉斯加石油鑽探計畫，原住民意見兩極／中國網紅短片《逃出大英博物館》諷刺英國文物管理

相關新聞

甲骨文財報爆冷 股價暴跌

甲骨文公司（Oracle）上季雲端營收成長較前一季減緩，本季財測也低於市場預期，澆熄市場對這家軟體大廠在這塊競爭激烈市場...

美股早盤平盤以下波動 台積電ADR大漲近2%

美股三大指數12日早盤開盤後在平盤以下波動，投資人正密切關注美國預計本周稍晚公布的通膨數據，以推敲聯準會（Fed）的利率...

馬斯克槓蓋茲 新傳記揭祕

各界敲碗許久的馬斯克新傳記《伊隆．馬斯克》（Elon Musk）12日上市。這本書由暢銷傳記作家、時代雜誌前任主編艾薩克...

全球企業孳息債務好沉重 比金融海嘯後高出將近一倍

日經新聞分析顯示，世界各地企業負擔的孳息債務已達約12.75兆美元，比2008年金融海嘯後高出將近一倍，上季的利息重擔更...

美銀行業資金壓力未減

華爾街日報（WSJ）分析聯邦存款保險公司（FDIC）的數據後發現，全美銀行業第2季合計持有超過1.2兆美元的經紀商存款（...

Fed明年可能降息4碼

美國銀行家協會（ABA）經濟顧問委員會的最新預測顯示，美國聯準會（Fed）已完成升息，明年可能會降息大約1個百分點（4碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦