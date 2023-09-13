OPEC：下季石油日缺300萬桶

石油輸出國組織（OPEC）12日公布最新月報預估，今年第4季全球石油日供給量將短缺300萬桶。分析家指出，沙烏地阿拉伯等維持減產計畫到今年底，顯然是有意拉高油價。國際油價12日再度上漲約1%。

上周沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布，維持減產到今年底，激勵國際油價再度上漲。12日布蘭特原油11月期貨再度上漲1.08美元，報91.72美元；西德州上漲1.24美元，報88.53美元。

OPEC預估，2023年全球石油每日需求量增加240萬桶；2024年增加220萬桶，為1.0431億桶；兩項預估都與7月時預估相同。非OPEC產油國2023年每日供給增量上修10萬桶，為160萬桶，主因巴西及挪威增產；2024年增產量仍維持140萬桶，總產量為7,428萬桶。

OPEC並指出，第3季全球石油庫存量大幅減少，並預估第4季每日將再減少330萬桶；果真如此，將是2007年以來石油庫存流失最快的一季。

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