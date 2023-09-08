印度14歲少女出門放羊未歸 慘遭11男輪暴後關火窯燒死

印度近日再傳少女遭輪暴後被燒死的殘暴事件，一名年僅14歲的少女某天外出後失蹤，直到她的親哥哥在附近火窯中找到她的遺物，才發現自己妹妹慘遭多人強暴後活活燒死，事後有11名男子遭逮。

每日郵報報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名14歲少女8月3日出門放羊後遲遲未返家，家屬緊急尋找她的下落，哥哥注意到附近遊牧民族搭建的幾座火窯中，有一座竄出濃煙，但這些火窯通常不會在晚上燃燒。

警方指出，少女哥哥於是覺得不對勁，便前往察看，用棍子在窯中翻找後，竟找到幾天前自己送給妹妹的手鐲。員警及法醫趕往現場後，果然在窯中找到少女燒焦的遺骸，包括骨頭及衣服、鞋子。

事隔一個月後，警方近日才公布詳細案情，3日也證實，少女是在還活著的狀態下被縱火燒死。法庭文件顯示，歹徒曾在她身上潑灑易燃的石油類液體。

這起事件點燃印度各地民眾怒火，警方表示，已對涉及性侵及謀殺的11名男子提出指控，其中有2人未成年。