蘋果iPhone 15問世前遭遇中國兩大夾擊 提高潛望式鏡頭等新功能重要性

蘋果下周將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），卻已被進一步捲入美中科技戰的意氣之爭，先是華為Mate 60 Pro的聯網速度毫不遜色，再來又傳出中國大陸計劃限制公部門使用iPhone，中國大陸的這兩大夾擊，更提高了潛望式鏡頭等iPhone 15新功能的重要性。

華為新機與中國大陸新舉動可能衝擊iPhone在中國大陸的買氣，讓蘋果預定美西時間12日上午10時（台灣時間13日凌晨1時）舉行的新品發表活動蒙上陰霾，股價過去兩天累計重挫6%，市值蒸發近2,000億美元。

蘋果來自中國大陸的營收約占20%，美銀已估算蘋果在中國大陸的iPhone銷售上看5,000萬支，當局的禁令可能影響年銷量500萬~1,000萬支。美國聯邦眾議院中國特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）7日向路透表示，中國大陸更廣泛禁止政府人員使用iPhone，「是典型的中國共產黨作風－提攜本國龍頭企業，慢慢擠壓西方企業的市場准入」。

對蘋果來說，更大的威脅是中國大陸消費者民族主義情緒升溫，避買iPhone等外國品牌手機。天風證券分析師郭明錤估算，華為最新款手機年底前出貨量可能多達600萬支，使華為手機的今年總出貨量成長65%至3,800萬支。

蘋果這回在中國大陸遭遇更艱鉅挑戰

過去蘋果也曾面臨相關困境，近五年前總統川普發動美中貿易戰時，當時蘋果的年底購物季財測不如預期，蘋果歸因於美中貿易戰和中國大陸經濟，但蘋果執行長庫克當時致董事會的內部信件，也提到中國大陸的民族主義情緒和來自當地對手的競爭更加激烈。

現在的問題在於，蘋果能否重演2019年挺過困境的佳績。蘋果當前的挑戰還有中國大陸社群媒體的反蘋果情緒正在蔓延，中國移動傳出不會備貨iPhone 15庫存，儘管該公司否認。7日在網路發表的一支影片顯示蘋果廣州零售店的人潮依然眾多，回應卻有大量反蘋果言辭。

去年中國大陸命令政府單位和國營企業明年要把外國電腦換成國產產品，此舉迄今都未重創蘋果，Canalys數據顯示，上季中國大陸銷售Mac成長17%，但這可能是長期趨勢的一部分，Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，中共官員可能在正式禁令生效前，就先避免使用美國產品。

若中國大陸消費者要捨棄iPhone，華為新機可能是替代選項，顯示器和電池都比iPhone 15更大，相機鏡頭解析度也更高。投資業者Oppenheimer分析師楊馬丁（音譯）認為，政府禁令和華為新機上市，可能使更多Android用戶升級換機時選擇華為，或讓一些目前的iPhone用戶重回華為懷抱，他推估華為這款新機可能是明年iPhone出貨量減少1,000萬支，約相當於總出貨量的4.5%。

iPhone 15新功能重要性提高

目前中國大陸市場是蘋果在當前智慧手機不景氣中的亮點，但中國大陸也沒有太過全面禁止iPhone的誘因，畢竟蘋果支持當地上百萬個就業，若過度懲罰蘋果，也可能傷到自己，因此，這提高了iPhone 15潛望式鏡頭新功能吸引力的重要性。

華爾街預測，蘋果擁有12億名客戶基礎，仍有足夠的換機用戶推升iPhone 15銷售，預估下季iPhone銷售上看7,800萬支，年增8%。

Coputerpoint研究公司分析師預測，蘋果今年銷量仍足以超越三星電子，在iPhone上市16年後首度坐上全球智慧手機銷售龍頭寶座。