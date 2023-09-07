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美國太陽能安裝量今年可望創紀錄 比去年大增52%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
清潔能源業者預期美國今年太陽能安裝量創紀錄。美聯社
清潔能源業者預期美國今年太陽能安裝量創紀錄。美聯社

乾淨能源業者預期美國今年太陽能安裝量創紀錄，原因是產業正從供應鏈和貿易障礙中復甦。

太陽能產業協會（SEIA）和顧問公司Wood Mackenzie的報告顯示，太陽能產業預期美國今年新增320億瓦容量，相當於30座新的核反應爐。此一預估安裝量將比2022年大增52%，當年這塊市場萎縮13%。

這份有利的報告出爐之際，正值年度最大再生能源盛會美國太陽能與儲能展下周將在拉斯維加斯登場。太陽能產業預期將從美國總統拜登推動的通膨削減法獲得租稅獎勵而大獲提振，該法目標是讓美國從化石燃料轉向乾淨能源。

報告指出，這份氣候法案預期協助美國整體運作中的太陽能發電容量從1,530億瓦，到2028年增加近一倍至3,750億瓦。

美國 通膨 拜登

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