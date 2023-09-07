美國安顧問喊查華為晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合報導
華為新款智慧手機Mate 60 Pro因搭載7奈米製程處理器備受矚目，美方打破沉默表示，還在掌握完整細節，要先了解其處理器的構成。（歐新社）
華為新款智慧手機Mate 60 Pro因搭載7奈米製程處理器備受矚目，美方打破沉默表示，還在掌握完整細節，要先了解其處理器的構成。（歐新社）

華為新款智慧手機Mate 60 Pro因搭載7奈米製程處理器備受矚目，美方打破沉默，國安顧問蘇利文5日表示，還在掌握完整細節，要先了解其處理器的構成。引發外界揣測美國將更緊縮對大陸的出口管制，美中科技戰可能愈演愈烈。

華為與中芯國際受限於美國制裁政策，無法取得最先進製程設備、技術與產品，華為跳過正式發表會直接推出旗艦機，拆解報告顯示Mate 60 Pro採用中芯國際以7奈米技術生產的麒麟9000s晶片，在公布內部晶片和連網功能的報告出爐後，更激起中國大陸的民族主義情緒，以及外界揣測華府防堵陸科技業發展的有效性。

蘇利文在白宮簡報會表示，在了解晶片特性和組成等更多精準資訊之前，不評論目前仍有疑問的特定晶片。強調美國應維持當前技術管制路線，聚焦國安疑慮，而非較廣泛的商業脫鉤問題。

TechInsights分析師哈奇森指出，「這展現中國半導體產業在沒有極紫外光微影（EUV）工具的情況下，仍能取得技術進展，顯示了中國晶片技術實力的能耐。」「這對試圖限制中國獲得關鍵製造技術的國家來說，也是一個巨大的地緣政治挑戰。可能會引發比現在更嚴格的限制。」

一些專家認為，美國必須在發現北京違反限制時採取行動，否則阻擋中國獲取尖端技術的努力可能失敗。台灣大學電子工程教授林宗男稱「華為在試探美國紅線」，美國若不採取行動，制裁會崩潰。

Jefferies分析師認為，TechInsights的拆解結論可能讓美國商務部工業與安全局（BIS）啟動調查，引發更多關於制裁有效性的辯論，並促使國會採取更嚴厲的對陸科技制裁，整體而言，美中科技戰可能愈演愈烈。

美國商務部 晶片

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