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美眾議員發難：中芯國際似乎違反制裁措施 應展開調查

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
眾議員麥考爾說，美國應對中芯國際供應華為零件啟動調查。美聯社
眾議員麥考爾說，美國應對中芯國際供應華為零件啟動調查。美聯社

美國眾議員麥考爾（Michael McCaul）說，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際供應零件給華為，似乎已違反美國的制裁措施，應展開調查。

彭博資訊報導，麥考爾6日在美國駐荷使館的簡報會上表示，中芯國際的確看來已違反制裁措施，持續「試圖竊取我們的智慧財產權」。

華為在最新款的智慧手機上採用中芯國際先進的7奈米處理器，顯示中國儘管遭受美國制裁，仍在生產先進半導體上取得進展。

美國目前規定，任何公司想要向華為供應美國技術，應事先取得華府核准。中芯國際的營運擺脫不了美國技術，該公司是否申請到美國的許可證，尚不清楚。

由麥考爾率領的美國代表團本周正訪問荷蘭，與荷蘭的政府官員、國會議員及其他利害關係人進行雙邊會議。

麥考爾示警，任何投資人投資大陸前應三思，因為在大陸國家主席習近平治下，這「從不會是一項成功的提案」，包括荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）。代表團預定明日（7日）訪問ASML。

美國 中芯 華為 美中關係

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