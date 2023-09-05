供應商遭竊零件沒了！Nissan新車在墨西哥廠生產延後

日本經濟新聞今（5）日報導，日產（Nissan）下一代「Kicks」新款SUV在墨西哥廠的生產將要延後大約六個月，原因是當地供應商所要提供的一些模具零組件被偷。

改款的「Kicks」原訂今年12月開始在墨西哥廠生產，現在可能要改到大約明年6月才開始。日產不願提供事件細節，但證實了開始生產日期將會延誤。

日產發出新聞稿說：「由於發生不是公司可控制的意外因素，我們一項新款車輛的生產方案受到輕微延誤。在目前的時間點上，我們沒有更多細節發布。」

日產在北美地區銷的「Kicks」，是在墨西哥的Aguascalientes廠製造，這個車款去年立美國銷售的8%，數量約5.4萬輛。