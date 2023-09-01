美股早盤上漲 8月就業報告提高Fed本月按兵不動機率

美股三大指數1日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲173點，原因是美國上月失業率躍升，提高聯準會（Fed）暫停升息的機率。

道瓊工業指數大漲0.5%、標普500指數漲0.4%、那斯達克指數漲0.3%。費城半導體指數漲0.4%、台積電ADR漲0.2%。

勞工部公布，美國8月失業率大幅上升0.3個百分點至3.8%，也比預期的3.5%高，主因是勞動參與率明顯回升，使失業率上升反而成為好消息，因為勞動供給增加有助於減緩通膨壓力，可能降低Fed本月升息的機率。

上月平均時薪年增幅為4.3%，比7月的4.4%升幅稍降，是另一個物價壓力趨緩的跡象。8月非農就業增加18.7萬人，增幅與7月持平，但優於市場預期的增加17萬人。

在美國最新的就業報告公布後，美債殖利率下滑，原因是投資人預期Fed按兵不動的機率提高。2年期公債殖利率下跌7個基點至4.79%、10年期公債殖利率下滑2個基點至4.075%。

芝商所FedWatch工具顯示，Fed在本月下旬的政策會議上，把利率維持在現行水準的機率達91%。