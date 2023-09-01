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美管制AI晶片出口 從大陸擴及中東

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

路透八月卅日報導，根據輝達本周提交的監管文件，美國對該公司高階人工智慧（ＡＩ）晶片的出口管制，已擴大到中國大陸以外地區，包括部分中東國家。輝達的對手超微（ＡＭＤ）也已接獲美國政府文件，告知類似的出口限制。

美國政府通常基於國安因素實施出口管制，去年十月公布的類似措施，顯示美國正加強打壓中國大陸科技能力。英國衛報指出，美國這項新管制據信是要擴大防堵北京當局的ＡＩ野心，限制與中國大陸ＡＩ企業有關聯的中東組織取得最先進晶片。美國商務部尚未回應相關報導。

一名資深美國貿易律師說，這項新管制可能是由美國商務部旗下的工業和安全局（ＢＩＳ）以「告知函」的形式發出，出於憂慮這些晶片可能從中東客戶被轉向中國大陸，不只是晶片出口本身，還有陸企在其他地區訓練ＡＩ軟體、再帶回大陸的能力。

總部在美國加州的輝達指出，相關限制將影響其用在加速機器學習的A100和H100晶片，但不會對公司業績及財務造成立即實質影響。輝達未具體說明哪些中東國家因此受影響。截至七月卅日的最近一季，輝達一三五億美元（約台幣四三四○億元）營收大多來自美國、大陸和台灣；約百分之十三點九的銷售來自其他國家。該公司未公布來自中東地區的營收數據。

輝達在日期標註為八月廿八日的前述文件中寫道，在公司二○二四會計年度第二季度，美國政府告知，針對銷往某些客戶和中東某些國家在內其他地區的A100和H100產品系列，需另獲許可。沙烏地阿拉伯和阿聯都曾與大陸討論強化ＡＩ科技連結，並已訂購上千顆輝達晶片。英國金融時報日前報導，沙國透過阿布都拉國王科技大學，買進至少三千顆H100晶片，共約一點二億美元（約台幣卅九億元），預定今年底到貨。

超微去年九月表示，已接到新的要求，將限制其MI250ＡＩ晶片出口大陸。輝達、超微與英特爾隨後陸續宣布，將製造效能較低的ＡＩ晶片，以取得出口到大陸市場的許可。

美國 中東

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