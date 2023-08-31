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日經：7& i 出售Sogo西武後全力保障百貨公司員工就業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
西武百貨公司池袋店員工今天罷工，有民眾到場聲援。路透
西武百貨公司池袋店員工今天罷工，有民眾到場聲援。路透

日經新聞報導，日本零售業者 Seven＆i 控股公司計劃將旗下百貨公司事業Sogo＆西武賣給美國投資基金城堡投資集團（Fortress）後，繼續雇用大約5,000名員工。

Seven＆i 已決定在完成這項交易後和Fortress合作，以確保員工的就業，包括在Sogo＆西武內調或轉移到Seven ＆i 其他事業。Seven ＆i已就此事請求Fortress的合作。

此外，Seven＆i 原本借貸Sogo＆西武的900億日圓（6.17億美元），將免除其中大約1,600億日圓，以利 Sogo & 西武進行重整。

Seven＆i 控股將於周四舉行臨時董事會表決Sogo＆西武出售一案。這筆交易的價值約為2,200億日圓，比原初價值少了300億日圓。

同時，西武百貨公司旗艦店池袋店今天由於員工罷工，全天不營業，這是日本百貨公司約60年來的首見罷工。

西武百貨公司員工擔心他們的工作飯碗不保。有傳言說，Fortress的合作夥伴電子零售商Yodobashi Holdings將在池袋店和其他Sogo＆Seibu的店面設立分店，進占百貨公司現有樓層，原有員工就會受影響。

根據新計劃，Seven &i集團希望將受影響的員工調到Sogo &西武其他職位。如果這些部門沒有足夠的職缺，員工可以調往Seven &i的其他事業，像是伊藤洋堂華的量販店。

Sogo & 西武今年2月止的年度已連續四年出現淨損，負債約3,000億日圓。池袋店是全日本業績表現高居第三的百貨公司，但東京以外的分點表現卻持續不振。

日本 罷工

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