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標普500指數本月首見連兩日收高 市場等通膨和就業數據

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國股市三大指數周一走高，市場關注接下來的通膨和就業數據，以判斷聯準會升息路徑。美聯社
美國股市三大指數周一走高，市場關注接下來的通膨和就業數據，以判斷聯準會升息路徑。美聯社

美國股市三大指數周一走高，3M和高盛股價上漲，本周關鍵的通膨和就業數據將為美國聯邦準備理事會（FED）的升息路徑提供更多線索。

標普500指數上漲0.63%，收4,433.31點。那斯達克指數上漲0.84%，收13,705.13點；道瓊工業指數上漲0.62%，收34,559.98點。

三大股指全線上漲，標普500指數8月首見連兩日收高，投資人消化了上周五聯準會主席鮑爾的言論，即聯準會可能需要進一步升息以確保通膨得到控制。

目前，市場焦點轉向將於周四公布的聯準會首選通膨指標——個人消費支出（PCE）物價指數報告，以及將於周五公布的非農就業數據。

Investment Strategy Analyst的Ross Mayfield說：「鮑爾並沒有發表任何特別鷹派或特別令市場不安的言論，今天市場的風險意願有所增強，儘管他也沒有徹底變成鴿派。」

晶片製造商輝達（Nvidia）上漲1.78%，是標普500指數中成交量最大的股票，有310億美元的該股股票易手。

其他超級大型股也上漲，蘋果和Alphabet均小漲了0.9%。

３Ｍ跳漲5.2%，此前有報導稱該公司已初步同意支付超過55億美元，以解決30多萬起指控該公司向美軍出售了有缺陷作戰耳塞的訴訟。

高盛漲幅為1.8%，該公司先前達成了向財富管理公司Creative Planning LLC出售投資諮詢業務的協議。

在美國上市的中國大陸公司股票，包括京東 、百度 和阿里巴巴 ，漲幅均超過2%，此前中國從周一起將股票交易印花稅減半，以提振萎靡不振的市場。

美國商務部長雷蒙多周一在與中國商務部部長王文濤的會談中討論了對於英特爾和美光等美國企業所受限制的關切。美光股價上漲2.5%，英特爾上漲1.1%。

美國聯邦貿易委員會暫停對安進公司以278億美元收購Horizon Therapeutics的挑戰。Horizon股價上漲5.2%。

標普500指數成分股漲跌股家數比為5.5:1。

10家標普500指數成分股創下52周新高，兩家創新低；54家納斯達克指數成分股創新高，162家創新低。

美國各交易所累計成交81億股，交投清淡，而過去20個交易日的日均成交量為108億股。

指數 美國 標普

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