堅持不亂打折、早餐也要錢！「dormy INN」原本不是想做旅館

在日本競爭激烈，眾多的商務旅館品牌中，有一家名為「dormy INN」的連鎖飯店，三十年來一直保持著相當的人氣。近來日本媒體，也特別採訪飯店高層，瞭解他們的經營策略。

根據日本媒體「マネー現代」報導，dormy INN的營運單位，原先是計畫打造公司宿舍，單位配有宿舍長、廚房、營養師等人，其他像是WiFi網路、洗衣機等配備也很齊全，還有設置大浴場，幾乎是湊齊了一家飯店所需要的東西。

後來因為有客戶希望能在出差的時候使用房間，於是讓他們有了轉型為飯店業的想法。目前集團在全日本，總共有500棟以上的據點，雖然一部分還是作為宿舍使用，但已經有不少轉型成飯店。

dormy INN認為和一般飯店相比，他們的優勢在於「住起來有家的感覺」。而他們的早餐雖然需要額外付費，但豐富的品項，也勝過一般的商務旅館。而為顧客提供好服務的同時，dormy INN更堅持「不會刻意降價」，以免打壞行情，陷入虧損局面。

另外，在一般連鎖旅館，普遍都有設立會員制的現在，dormy INN卻沒有這項服務。他們解釋，這是因為希望能夠有更廣泛的顧客，都能成為他們飯店的粉絲，而不侷限於會員而已，把目標擺在更遙遠的未來，才會有這樣的經營策略。