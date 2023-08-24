黃仁勳說了什麼？業績有多亮麗？七大重點一次看

輝達（Nvidia）23日公布了強勁的上季財報與本季財測，顯示生成式AI熱潮引爆了輝達AI晶片的需求。以下是輝達最新財報、執行長黃仁勳和財務長柯蕾絲在法說會上談話的重點整理：

1.財測令分析師大感驚喜 本季營收有望強勁成長170%

輝達估本季營收160億美元左右，比分析師預估的約125億美元高出28%，也代表本季營收將比去年同期成長170%。

2.上季營收增加一倍 主要靠包含AI晶片在內的資料中心業務帶動

上季整體營收達135.1億美元，比去年67億美元翻增一倍，也比前一季成長88%。

在各部門中，資料中心業務受惠於雲端與科技大廠採購AI晶片，資料中心資料中心業務營收年比成長171%至103.2億美元。

3.黃仁勳談AI

黃仁勳說，「一個新的運算時代已經開啟」，「全球已經裝設了價值約1兆美元的資料中心，在雲端、企業等等。上兆美元的資料中心正轉向至加速運算與生成式AI」。

4.財務長談供應提升

財務長柯蕾絲說，需求很龐大，需求的能見度一路看到明年，供應正「逐季」提升，預期也是逐季提升至明年，主要是供應商格外良好地做出回應。

彭博資訊指出，原先市場上擔心供應受限可能會限制輝達本季的營收表現，但最新財測顯示相關運作順暢。

5.關於美對陸禁令影響

柯蕾絲說，輝達不會立即受到拜登政府提出的晶片出口限制的影響，因為全球對輝達產品需求強勁，若美國對輝達資料中心GPU實施額外出口限制，不會對財務業績產生立即的實質影響。

不過柯蕾絲也警告，長期的新規定可能會造成機會的損失。

6.對遊戲繪圖處理器（GPU）、筆電繪圖晶片需求看法好轉

輝達說，遊戲GPU需求重返成長，至於筆電的繪圖晶片則迎來強勁需求。

7.宣布實施250億美元庫藏股計畫

儘管輝達股價今年來已大漲超過200%，該公司仍宣布董事會核准額外的250億美元股票回購。