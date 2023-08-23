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穆迪之後 標普對多家美銀降評
國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困。這是繼兩周前穆迪（Moody's）調降十家美國區域性銀行信用評等、引發金融股動盪後，又一信評機構出手降評。
標普全球在廿一日的聲明表示，將區域銀行KeyCorp、聯信銀行（Comerica）、Valley National Bancorp、UMB Financial Corp.與Associated Banc-Corp的信評調降一級。
標普指出，許多儲戶「將資金轉移到較高利率帳戶，增加銀行的融資成本」，「存款減少已經壓縮到許多銀行的流動性，同時間，構成他們流動性一大部分的證券價值下滑」。
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