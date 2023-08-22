Meta推出Threads網頁版 挑戰X地位

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms新的短文社群媒體Threads今天推出網頁版，盼留住商務客層，並在與前身為推特（Twitter）的X競爭中取得優勢。

路透社報導，旗下還有社群平台Instagram的Meta表示，Threads用戶現在將可以透過電腦登入網站來使用這個微部落格平台。

外界普遍預期Threads會推出網頁版，這將有助其獲得品牌、企業帳號、廣告商和記者等較強大用戶更廣泛接受。因為如今可在更大螢幕上使用這個平台，這類用戶將善用這點。

Threads的應用程式（app）版今年7月5日推出後，短短5天註冊用戶突破一億。但隨著新產品的熱潮消退，使用者又回流到他們較熟悉的X等平台，使得Threads的受歡迎程度下滑。

根據分析資料平台Similarweb本月10日所提出的報告，在短短一個多月內，Threads的Android版app每日活躍用戶數從巔峰的4930萬降至1030萬。

Meta今天還表示，未來幾週內將為Threads的網頁版添加更多功能。