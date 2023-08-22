蘋果很有機會靠iPhone 15首度拿下全球出貨量冠軍

在銷量低迷的智慧手機市場，蘋果公司（Apple）或許有機完成另一壯舉。分析師認為，新款iPhone 15系列手機有可能在今年首度成為全球智慧手機出貨量冠軍。

消費者換機的時間拉長，這是Counterpoint Research 團隊預預今年整體出貨量會下降6%至11.5億支的原因之一，這將是十年來的最低水準。

不過，Counterpoint北美研究總監Jeff Fieldhack發布新聞稿說：「但我們對[第4季]倒是興緻勃勃，因為 iPhone 15上市，是電信營運商搶奪高階用戶的一個窗口。」

Fieldhack推測，由於目前有大量的iPhone 12用戶到了升級換新的時候，「促銷會非常積極，使蘋果處於有利形勢」。

Counterpoint指出，高階智慧手機市占率一直在上升，中國大陸即是實現這一趨勢的地區。蘋果著重高階市場，預預料9月推出iPhone 15系列產品，可能在同月稍晚或10月初即開始銷售。

據Counterpoint預測，蘋果將因此有史以來距銷量冠軍寶座只有咫尺之遙。Fieldhack說：「我們所謂的差距幾乎就只有幾天的銷量而已。只要蘋果不會像去年那樣遇到生產問題，目前來看奪冠只在咫尺之間。」

三星電子是去年出貨量的冠軍 ，今年第1季仍穩居龍頭。據集邦科技估計，三星首季智慧手機產量達6,150萬支，蘋果共計5,330萬支。