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繼穆迪後 標普也調降美多家銀行信評

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困。路透
信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困。路透

國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困。這是繼兩周前穆迪（Moody's）調降十家美國區域性銀行信用評等、引發金融股動盪後，又一信評機構出手降評。

標普全球在21日的聲明中表示，將區域銀行KeyCorp、聯信銀行（Comerica）、Valley National Bancorp、UMB Financial Corp.與Associated Banc-Corp的信評調降一級，理由是受到較高利率與存款在金融業間流動的影響。

標普同時將River City Bank和S&T Bank的的展望調降致負向，並且在評估Zions Bancorp後，依然將展望維持負向。

標普在報告中表示，許多儲蓄戶「將資金轉移到較高利率帳戶，增加銀行的融資成本」，「存款減少已經壓縮到許多銀行的流動性，同時間，構成他們流動性一大部分的證券價值已下滑」。

穆迪在本月稍早調降美國十家銀行的信用評等，同時警告說，可能會調降其他銀行的信評，這是廣泛檢視金融業與日遽增壓力的一環。

此後，代表美國主要銀行股價表現的KBW銀行指數下跌近7%，正邁向3月美國三家地區性銀行倒閉引發廣泛拋售以來的最糟單月表現。

美國 標普 信用

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