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金磚國峰會 聚焦擴大陣線

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者賴錦宏／綜合報導
金磚五國將於22日起舉行為期三天的高峰會。（路透）
金磚五國將於22日起舉行為期三天的高峰會。（路透）

巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非「金磚五國」的領導人定22日起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會，這次可能將擴大成員納入議題。英國金融時報（FT）報導，大陸將推動金磚國家成為G7的全方位對手。

這次金磚峰會是2020年新冠疫情爆發以來首次實體舉辦，主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」，最受關注的兩大重點包括擴大成員以及「去美元化」。

本屆峰會邀請參加的國家共有69個，包括非洲所有國家。據報全球現有約40國有興趣加入，約20國已提出申請，包括阿根廷、阿聯、沙烏地阿拉伯、印尼等。大陸希望更多國家加入，擴大金磚機制的體量和影響力，以抗衡G7等以美國為首的西方組織。

另有分析認為，習近平冀借本次外訪，發出大陸重新回到國際舞台的有力信息。之前美國總統拜登曾傳出計劃訪問非洲，習出訪的時間點剛好趕在美國之前。

南非總統拉瑪佛沙在20日對國內發表電視講話：「擴大的金磚國家將代表一個多元化的國家集團，有共同的願望，希望有更平衡的世界秩序。」

不過，在峰會之前，印度和大陸對擴張成員的議題立場不一。熟悉印度和大陸立場的人向FT透露，爭執點在於金磚國家是否應該成為一個非結盟的俱樂部，為開發中國家的經濟利益而服務，還是一個挑戰西方的政治力量。

一位不願具名的大陸官員說：「如果我們擴大金磚國家，納入全世界經濟產值的比重與G7相當，那麼我們在世界上的集體聲量會更強大。」

在大陸經濟數十年強勁成長的推動下，金磚五國在全球經濟規模中所占比率合計已經超過主要已開發經濟體。在大陸成長引擎可能失去動力的同時，彭博經濟研究的預測顯示印度經濟正在起飛。預計到2040年，這將讓「金磚國家」在全球GDP中所占比率從去年的32%提高到40%以上。

印度 美國

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