快訊

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付32萬被留碼頭 哭求船長別離開

中職／樂天海嘯林子偉 第1項開張數據是失誤

不忍了！網路屢傳又有逃兵 金防部提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股三大指數本周跌逾2％ 下周由鮑爾和輝達決定漲跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾（右）下周五在傑克森洞Fed年會的談話，將足以決定公債殖利率是否繼續上升，美股是否繼續下跌。路透
聯準會（Fed）主席鮑爾（右）下周五在傑克森洞Fed年會的談話，將足以決定公債殖利率是否繼續上升，美股是否繼續下跌。路透

美國主要股價指數本周下跌超過2%，加深8月頹勢。在美國公債殖利率觸及多年來最高的打壓之下，美國大型科技股連續三周下挫，創下今年來最長也最重的周線連跌之勢。

聯準會（Fed）主席鮑爾下周五在傑克森洞Fed年會的談話，將足以決定公債殖利率是否持續上升，美股是否繼續下跌。在此之前，引領今年人工智慧（AI）熱潮的輝達（Nvidia）台北時間下周四清晨將發布財報，對股市的影響也不容忽視。

美股周五終場從盤中低點拉回，那斯達克綜合指數終場下跌0.2%，而標普500指數下跌不到0.1%，道瓊工業指數則小漲約26點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數周五在應用材料（Applied Materials）樂觀業績展望的拉抬之下反彈0.5%，台積電ADR仍下跌0.6%，和費半同樣連三周下挫。

美國10年期公債殖利率周四創下2007年以來最高4.307%之後，周五回落0.06個百分點至 4.251%。

公債殖利率升高，尤其殃及蘋果、亞馬遜在內所謂美股七雄（Magnificent Seven），三周連跌下來，市值失血超過 9,000 億美元，創下今年最嚴重頹勢。倒是輝達本周止跌反彈6%，是七雄中唯一周線止跌的股票。

UMB Financial 投資長凱利（Eric Kelley）認為，公債殖利率可能還有上漲的空間。他認為公債殖利率往往會在聯準會（Fed）升息周期結束之前達到高峰，不過，「Fed正發出非常明確的訊號：別以為他們已經完成升息」。

凱利表示，UMB分析師推斷，一旦美國10年公債殖利率大於4.75％，將對股市構成嚴重威脅。

CIBC私人財富投資長多納貝登（Dave Donabedian）說：「投資人擔心，如果債券殖利率繼續上升，經濟過於強勁，Fed勢得進一步升息。」「隨債券殖利率漲得夠高，會對如今認為債市風險比股市低的投資人構成競爭。」

美國銀行的哈奈特（Michael Hartnett）警告，鑒於中國大陸經濟動盪且債券殖利率上揚，美股可能再跌4%。

凱投宏觀（Capital Economics）副首席美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）認為，下周鮑爾在傑克森談話之前，市場處於緊張狀態。不過，他認為，「幾乎沒有證據表明經濟成長走強恐重燃通膨壓力，因此我們認為鮑爾沒有必要重拾去年研討會上的鷹派論調」。

華爾街大多頭Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee認為美股可能再受到打擊，但輝達業績和鮑爾談話過後，可能最快在下周見底。

美國 指數 美股

延伸閱讀

美股8月回檔變大逃殺？美債殖利率恐引爆賣壓 月底這2天是關鍵

傑克森洞年會致詞 鮑爾25日展望經濟受矚目

這個關鍵日要圈起來 鮑爾25日將在傑克森洞Fed年會致詞

8/18【早晨財經速解讀】恆大破產!鮑爾再緊縮?美債大逃殺 10年殖利率再創高!

相關新聞

美股8月回檔變大逃殺？美債殖利率恐引爆賣壓 月底這2天是關鍵

美股2023年漲勢在8月踢到鐵板，標普500指數在15個交易日內下滑5.6%，比往常就蠻慘澹的美股8月表現還要糟。現在投...

美台貿易再進展 已展開第二階段談判

繼美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署（USTR）18日表示，美台14日到18日在華府展開下一階段...

那指連三周下跌 去年底來首見

由於華爾街8月持續陷入困境，美股本周全面收跌。

物價升勢轉趨溫和而非停止 市場尚未反映利率可能更高更久的風險

Overshoot研究服務專刊發行人克萊恩（Matthew C Klein）在英國金融時報（FT）撰文指出，目前金融市場所反映的，是可能結果之中最為樂觀者：美國產出持續快速成長的同時，通膨仍持續減速。

美銀示警 美債殖利率將重返「5%世界」

全球公債殖利率今年來持續竄升後，世界各地的債券交易員逐漸認知到，近年的超低公債殖利率可能一去不復返，美國銀行（BofA）...

金磚五國會發行新貨幣嗎？

8月下旬在南非舉行的金磚五國（BRICS）高峰會最受矚目的議題，除了成員國的增加外，就是未來是否會發行新的貨幣，成為美元及歐元之外，另一個國際貨幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦